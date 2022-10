O FC Porto perdeu na tarde desta quarta-feira na deslocação à Roménia, ante o Dínamo Bucareste, por 32-27, na quarta ronda do grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

A primeira parte ficou marcada por grande equilíbrio no marcador, com alternância de comando e os romenos a chegarem ao intervalo a vencer por 13-12.

Só na segunda parte, aos 33 minutos, é que se verificou a primeira diferença de dois golos, quando o Dínamo fez o 14-12. A equipa romena nunca mais perderia a dianteira do marcador na segunda meia hora e as contas acabaram por ficar mais desequilibradas nos minutos finais, tendo mesmo o 32-27 final sido a maior diferença no encontro, de cinco golos.

Ali Zeinelabedin, com dez golos em 13 remates, foi o melhor marcador do Dínamo e de todo o encontro. Do lado do FC Porto, Jack Thurin marcou oito golos, em dez remates.

Com este resultado, o FC Porto continua no oitavo e último lugar do grupo, ainda sem pontos. Fica agora mais longe do Dínamo, que somou a primeira vitória e era penúltimo à partida para a jornada: os romenos têm agora quatro pontos e estão, à condição, no quinto lugar.