O FC Porto recebeu e venceu o Boa-Hora por 46-18, no duelo que abriu a 25.ª jornada do principal campeonato nacional de andebol.

No Dragão Arena, os azuis e brancos chegaram ao intervalo a vencer por 23-11 e, na segunda parte, conseguiram um parcial ainda mais desequilibrado (23-7) para o resultado final.

Nos dragões, destaques para Diogo Oliveira e Diogo Branquinho, melhores marcadores, com sete golos cada. No FC Porto, à exceção dos guarda-redes Sebastian Frandsen e de Nikola Mitrevski e do lateral Djibril Mbengue, todos os jogadores marcaram. Do lado dos visitantes, Duarte Seixas, com quatro golos, foi o melhor marcador.

Com este resultado, o FC Porto, líder isolado à partida para a jornada, reforça, à condição, esse estatuto, ficando à espera dos desfechos de sábado para saber se alarga ou não a vantagem para o Sporting, o adversário mais próximo.

No outro jogo desta sexta-feira, houve empate a 23 golos entre Sporting da Horta e Avanca.

RESULTADOS – 25.ª JORNADA:

FC Porto-Boa Hora, 46-18

Sp. Horta-Avanca, 23-23

AD Sanjoanense-Sporting (sábado, 15h00)

Benfica-V. Setúbal (sábado, 15h00)

Águas Santas-FC Gaia (sábado, 17h00)

Xico Andebol-Belenenses (sábado, 18h00)

Póvoa Andebol-ADA Maia/UMaia (sábado, 19h00)

Madeira SAD-ABC/UMinho (17h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 73 pontos/25 jogos

2.º: Sporting, 69/24

3.º: Benfica, 64/23

4.º: Belenenses, 53/23

5.º: Águas Santas, 52/24

6.º: V. Setúbal, 51/24

7.º: FC Gaia, 49/24

8.º: ADA Maia/UMaia, 48/24

9.º: ABC/UMinho, 46/24

10.º: Póvoa Andebol, 45/24

11.º: Madeira SAD, 43/23

12.º: Avanca, 43/25

13.º: AD Sanjoanense, 39/24

14.º: Sp. Horta, 35/24

15.º: Xico Andebol, 30/24

16.º: Boa-Hora, 28/25