O FC Porto venceu na visita ao Marítimo este sábado (27-40) e voltou a colar-se ao Sporting no topo da classificação do campeonato nacional de andebol, só com vitórias ao fim de dez jornadas.

No Pavilhão do CS Marítimo, os azuis e brancos já venciam por 22-11 ao intervalo e completaram o triunfo com um parcial favorável de 18-16 nos segundos 30 minutos.

Délcio Pina, do Marítimo, com nove golos, foi o melhor marcador do jogo. Mamadou Diocou, com sete golos, foi quem mais marcou do lado do FC Porto.

Também este sábado, o Benfica venceu na visita ao Belenenses (26-35) e somou a sexta vitória seguida. Ao intervalo, os encarnados já venciam por 22-13. A segunda parte teve um parcial de 13-13. Cláudio Pedroso (Belenenses), experiente jogador de 38 anos, foi o melhor marcador do jogo, com dez golos. No Benfica, destaque para Filip Taleski, com sete golos.

O Sporting da Horta somou a sua primeira vitória no campeonato, depois de oito derrotas, ao vencer na visita à Artística de Avanca (25-27). Aleffer Bellan, com oito golos, foi o melhor marcador do SC Horta e do jogo.

Na sexta-feira, o Sporting abriu a jornada com uma vitória ante o Dom Fuas (42-23).

Na classificação, lidera o Sporting com 30 pontos, os mesmos do FC Porto, 2.º classificado (os leões têm melhor saldo de golos). O Benfica é 3.º, com 26 pontos.

Este sábado, ainda decorrem o ABC-V. Guimarães e o Águas Santas-Póvoa AC.