O FC Porto recebeu e venceu o Benfica por 37-33, no Dragão Arena, este sábado, no clássico da 7.ª jornada do principal campeonato de andebol.

A equipa comandada por Carlos Resende chegou ao intervalo a vencer por 18-17 e, com um parcial de 19-16 na segunda meia hora, selou o triunfo caseiro, perante os comandados de Jota González.

Pedro Oliveira (FC Porto) e Petar Djordjic (Benfica), ambos com sete golos, foram os melhores marcadores de cada equipa e do encontro.

Também este sábado, o Sporting venceu na visita ao Póvoa AC (23-35) e segue líder, só com vitórias, sete no total, que dão 21 pontos, mais um do que o FC Porto, que soma 20.

Num duelo de Vitórias, o de Guimarães somou, esta tarde, o primeiro triunfo, na receção ao de Setúbal (37-35). Já o Águas Santas venceu na visita ao Belenenses (28-33).

Quem aproveitou da melhor forma a derrota do Benfica, para ascender ao terceiro lugar, foi o ABC/UMinho, que bateu a Artística de Avanca (26-32).

A jornada encerra no domingo, com o FC Gaia-Marítimo (16h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 21 pontos

2.º: FC Porto, 20

3.º: ABC/UMinho, 17

4.º: Benfica, 16

5.º: Águas Santas, 15 (menos um jogo)

6.º: Póvoa AC, 12

7.º: Avanca, 10

8.º: Vitória SC, 10

9.º: Belenenses, 10

10.º: Marítimo, 9 (menos dois jogos)

11.º: FC Gaia, 7 (menos dois jogos)

12.º: Vitória FC, 5 (menos três jogos)