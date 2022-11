O FC Porto recebeu e venceu o Marítimo esta quarta-feira, por 35-26, em jogo antecipado da 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

A equipa comandada por Magnus Andersson chegou ao intervalo a vencer por 16-12 e teve em Victor Iturriza o melhor marcador da equipa – e também do jogo – com sete golos.

Do lado dos insulares, comandados por Paulo Fidalgo, Pedro Peneda e Délcio Pina, ambos com cinco golos cada, foram os melhores marcadores.

O FC Porto soma 25 pontos em nove jogos realizados. Tem mais um ponto e também mais um jogo do que o Sporting, agora segundo com 24 pontos. O Benfica, que também tem menos um jogo do que os dragões, é terceiro, com 22 pontos. O Marítimo é quarto classificado, com 18 pontos, os mesmos de Águas Santas (5.º) e ABC (6.º), ambos com menos um jogo do que os verde-rubros.