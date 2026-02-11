João Gomes é reforço do FC Porto para a equipa de andebol, anunciou o clube azul e branco, na manhã desta quarta-feira.

O lateral-direito de 23 anos assina «um contrato válido até 2027», segundo informou o FC Porto, em comunicado.

O internacional português, que esteve recentemente ao serviço de Portugal no Euro 2026, onde a equipa nacional alcançou um inédito quinto lugar, representava o VfL Gummersbach, da Alemanha.

Formado no Águas Santas, onde subiu a sénior, João Gomes representou ainda o Sporting, de 2023 a 2025, antes de sair para os alemães, com contrato até 2028, no último ano.

Campeão por duas vezes no Sporting, onde também venceu duas Taças de Portugal e duas Supertaças, João Gomes também já tinha representado Portugal no Mundial 2025.

Natural de Águas Santas, João Gomes fez 28 golos em 21 jogos pelo atual sexto classificado da Bundesliga.

Agora na cidade do Porto, onde também fez percurso académico na Faculdade de Engenharia, João Gomes é mais uma opção para o treinador Magnus Andersson, no Campeonato Nacional e na Liga Europeia.

De recordar que, entre as opções de lateral-direito no plantel, o sueco Linus Persson é nesta altura baixa, devido a lesão.