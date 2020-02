O FC Porto venceu com relativa tranquilidade no Barreiro o Barreirense por 85-77, em jogo da 21.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol. Brad Tinsley foi o melhor marcador dos portistas com 14 pontos somados.



Por sua vez, o Benfica suou, mas triunfou na Luz frente aos Galitos Barreiro. Rafael Lisboa esteve em destaque nas águias ao contribuir com 22 pontos.



Desta forma, os encarnados continuam na liderança com 40 pontos, mais um que o FC Porto. O Sporting surge no segundo lugar, mas só joga sábado contra o Vitoria de Guimarães.



Resultados da 21.ª jornada:



Sexta-feira, 28 fev:

Barreirense - FC Porto, 77-85

Benfica - Galitos Barreiro, 85-82

Sábado, 29 fev:

CAB Madeira – Oliveirense, 16h00

Vitoria de Guimarães - Sporting, 15h00

Esgueira - Illiabum, 21h30

Lusitânia - Terceira Basket, 18h00

Maia Basket – Ovarense, 16h30