É mais um efeito do mau tempo na Madeira. O jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal de basquetebol entre CAB e FC Porto foi adiado devido às condições metereológicas.

O duelo ia ser travado este sábado, pelas 19h15, no Funchal. A nova data será acordada entre os dois clubes, anunciou o FC Porto no seu sítio oficial.

Também no futebol já foi confirmado o adiamento do Nacional-Tondela, da primeira divisão nacional. O voo que transportaria os beirões foi cancelado.

A ilha da Madeira tem avisos laranjas de vento e de agitação marítima em prática neste sábado, prevendo-se uma melhoria do estado do tempo no domingo.