Os play-offs de acesso para as «meias» da Taça Hugo dos Santos - a Taça da Liga de basquetebol - trouxeram surpresa.

O FC Porto, segundo classificado do grupo B, caiu perante a Oliveirense, terceira classificada do grupo A (89-86).

Do lado da Oliveirense, Leon Ayers foi o grande destaque com 29 pontos. Jimmy Boeheim, com 24 pontos, também foi figura. Pelos dragões, Cornelius Hudson foi quem tentou remar contra a corrente, colecionado 35 pontos.

Com esta vitória, a Oliveirense marca encontro com o Benfica nas «meias». Já o FC Porto despede-se da competição.

Já o Sp. Braga, segundo classificado do grupo A, perdeu com o Imortal, terceiro classificado do grupo B (76-63).

Keonte Kennedy, com 25 pontos, foi o grande destaque da vitória do Imortal. Ricardo Monteiro foi o mais inconformado do lado dos bracarenses, com 22 pontos.

O Imortal mede agora forças com o Sporting nas «meias», ao passe que o Sp. Braga diz também adeus à Taça Hugo dos Santos.