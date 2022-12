O FC Porto venceu este domingo na visita ao Esgueira, por 87-83, em jogo de acerto de calendário, relativo à oitava jornada da liga de basquetebol e que teve o resultado em aberto até aos segundos finais quanto à disputa pela vitoria.

Perante 918 espetadores no Pavilhão Clube do Povo de Esgueira, os dragões chegaram ao final do primeiro período na frente, 21-23, tendo estado praticamente sempre na frente.

No início do segundo período, o Esgueira chegou ao 24-23, mas o FC Porto passou de novo para a frente logo de seguida e chegou ao intervalo a vencer por 41-46.

No terceiro período, o equilíbrio no marcador acentuou-se e, com um parcial de 18-14, o Esgueira partiu para o derradeiro período a perder pela margem mínima, 59-60.

Finalmente, no quarto período, o Esgueira ainda chegou a estar em vantagem por cinco ocasiões (quatro por um ponto e uma por dois pontos), mas o FC Porto esteve mais tempo na dianteira e, na reta final, selou o triunfo, num período que teve um parcial de 24-27 para os azuis e brancos.

Este domingo, no fecho da 11.ª jornada, o CAB Madeira triunfou na receção ao Lusitânia, por 101-86, somando a segunda vitória na prova.

Na classificação, o FC Porto aproxima-se do líder Benfica, que tem mais um ponto e soma 11 vitórias em 11 jogos.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 22 pontos

2.º: FC Porto, 21

3.º: Sporting, 20

4.º: Ovarense, 19

5.º: UD Oliveirense, 18

6.º: Esgueira, 16

7.º: Lusitânia, 15

8.º: V. Guimarães, 15

9.º: CD Póvoa, 14

10.º: Imortal, 14

11.º: CAB Madeira, 13

12.º: Sangalhos, 11