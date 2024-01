O FC Porto recebeu e venceu o CD Póvoa, por 97-81, no jogo inaugural da 12.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol, esta sexta-feira.

Anthony Barber, com 22 pontos, foi o melhor marcador do FC Porto e de todo o jogo. Nos dragões, destaque ainda para os 15 pontos de Phil Fayne, os 14 de Charlon Kloof e os 13 de Cleveland Melvin.

Do lado do Póvoa, Calvin Wishart e Onno Stegen destacaram-se com 20 pontos cada, Gonçalo Delgado com 19 e Clyde Trapp com 13, mas não foi suficiente para o êxito dos poveiros.

Com este resultado, o FC Porto sobe à liderança, com 21 pontos, mais um do que o Sporting e dois do que o Benfica, todos com o mesmo número de jogos.

No sábado, há os jogos AD Galomar-Sporting (15h00), Imortal-Lusitânia (15h00), Ovarense-Vitória SC (16h00) e Esgueira-Portimonense (18h30). No domingo, a 12.ª jornada fecha com o UD Oliveirense-Benfica. Em caso de vitória este sábado, o Sporting pode voltar para a liderança, ainda que à condição, pois ficará com mais um jogo do que o FC Porto.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 21 pontos/11 jogos

2.º: Sporting, 20/11

3.º: Benfica, 19/11

4.º: Vitória SC, 17/11

5.º: Ovarense, 17/11

6.º: CD Póvoa, 17/12

7.º: UD Oliveiense, 16/9

8.º: Portimonense, 16/11

9.º: Imortal, 15/11

10.º: AD Galomar, 14/11

11.º: Esgueira, 12/11

12.º: Lusitânia, 11/10