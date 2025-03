O basquetebolista Max Landis anunciou que esta é a última época ao serviço do FC Porto.

«Vou deixar o FC Porto no final da época. É uma decisão emotiva, mas que explicarei depois. O meu foco é ganhar troféus, o campeonato e deixar um legado que penso que mereço», escreveu o base norte-americano nas redes sociais.

Max Landis, de 32 anos, está no FC Porto desde 2019/20, tendo-se afirmado desde a chegada como um dos principais jogadores dos azuis e brancos.

O FC Porto, que não é campeão desde 2016, está no segundo lugar da fase regular da Liga de basquetebol, apenas atrás do Benfica.

I will leave Porto at the end of the season. A very emotional family decision but I will explain at a later date. My focus is to win 🏆’s and the championship and to leave a legacy that I think I deserve. 💙 abraço