O Sporting garantiu esta tarde o primeiro lugar na fase regular do campeonato nacional de basquetebol, ao vencer em casa da Ovarense, por 97-92.

Os leões chegam aos 48 pontos, quando falta apenas uma partida para o final desta fase. O FC Porto segue atrás, com 45, e um jogo a menos. Mesmo que vença os dois restantes jogos, os dragões no máximo igualam o conjunto verde e branco, mas têm desvantagem no confronto direto.

De resto, a equipa portista também venceu, na receção ao CAB Madeira, por 99-72. Já o Benfica, terceiro classificado, triunfou na Luz frente ao Galitos, por 97-77.

Os restantes jogos do dia:

Vitória de Guimarães – Académica, 80-72

Barreirense – Imortal, 48-89

Esgueira – Oliveirense, 68-82

Lusitânia - Maia Basket, 93-67