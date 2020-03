A equipa de basquetebol do Sporting recuperou este domingo a liderança da liga portuguesa ao bater o Barreirense, no Pavilhão João Rocha, por 97-67, em jogo da 22.ª jornada.

Depois de chegarem ao intervalo com uma vantagem de cinco pontos (44-39), os leões arrancaram para uma vitória folgada, com uma diferença de trinta pontos no final que permitiu a equipa de Alvalade recuperar a vantagem de um ponto sobre o Benfica que, no sábado, foi a Ovar vencer por 90-81.

Também este domingo, o FC Porto bateu a Oliveirense, no Dragão Caixa, por 90-78, e segue no terceiro lugar da classificação, com menos dois pontos do que o Benfica e menos três do que o Sporting.