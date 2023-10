O FC Porto foi derrotado na noite desta quinta-feira na visita ao SC Magdeburg, por 37-33, em jogo da 5.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Numa primeira parte equilibrada, que terminou com o 18-17 no marcador, o atual campeão europeu abriu o marcador e, depois do 2-2 conseguido pelo FC Porto, a formação da casa disparou para o 7-2, na maior diferença dos primeiros 30 minutos.

Os dragões ainda recuperaram no marcador até ao 8-6 e, até intervalo, nunca houve uma diferença maior do que dois golos. Os comandados de Carlos Resende ainda chegaram ao empate a 13, 14 e 15 golos e levaram o resultado completamente em aberto para a segunda parte.

No reatamento, o FC Porto entrou bem e virou o jogo a seu favor com dois golos a abrir (18-19) e chegou mesmo à vantagem de dois golos (19-21). O Magdeburg respondeu e tomou a frente do marcador de novo quando fez o 23-22 e o equilíbrio manteve-se até cerca de dez minutos do fim, quando os germânicos conseguiram uma vantagem de 30-26.

Mas ainda não estava tudo decidido para os comandados de Bennet Wiegert. O FC Porto, apesar de não ter conseguido desfazer a vantagem do adversário desde o 23-22, não descansou o adversário e lutou pelos pontos até bem perto dos 60 minutos. Porém, depois do 33-32 à entrada para os cinco minutos finais, o FC Porto voltou a ver fugir o Magdeburg, que fixou as contas no 37-33.

Ómar Ingi Magnusson (Magdeburg) e Nikolaj Laeso (FC Porto), ambos com nove golos, foram os melhores marcadores do jogo.

Já esta tarde, também para o grupo B, o Veszprém recebeu e venceu o Wisla Plock, por 28-21.

Na quarta-feira, o líder Barcelona venceu na visita ao Celje (31-37) para manter o pleno de vitórias em cinco jornadas, enquanto o GOG bateu o Montpellier, por 32-27.

Na próxima jornada, a 6.ª, o FC Porto recebe o GOG. O jogo está marcado para as 19h45 da próxima quinta-feira, 26 de outubro. No mesmo dia, há um Wisla Plock-Celje e um Barcelona-Veszprém. Na quarta-feira, dia 25, o Montpellier recebe o Magdeburg.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B:

1.º: Barcelona, 10 pontos

2.º: Veszprém, 8

3.º: GOG, 8

4.º: Magdeburg, 6

5.º: Montpellier, 4

6.º: FC PORTO, 4

7.º: Wisla Plock, 0

8.º: Celje, 0