As decisões da Supertaça de andebol marcam o arranque da época 2022/23, no Pavilhão Municipal Carlos Pinhão, em Serpa. As meias-finais disputam-se este sábado.

A partir das 15 horas, Benfica e FC Porto jogam pela primeira vaga na final. Os dragões, atuais campeões nacionais e detentores da Supertaça, são o clube mais titulado na prova (oito conquistas) e encontram um Benfica que, em 2021/22, venceu a Liga Europeia e tem seis Supertaças no seu historial, menos uma do que o ABC e menos duas do que os azuis e brancos.

Na outra meia-final, o Sporting, detentor da Taça de Portugal e vencedor de três Supertaças, defronta o Belenenses. O jogo tem início às 17h30 e é o início de um caminho no qual o Belenenses vai procurar o seu primeiro êxito na prova.

A final joga-se às 17 horas de domingo.

