O FC Porto enviou condolências ao capitão da equipa de basquetebol, Miguel Queiroz, na manhã desta quinta-feira, pelo falecimento da sua mãe.

«O Futebol Clube do Porto envia sentidas condolências ao Miguel Queiroz, capitão da nossa equipa de basquetebol, pelo falecimento da sua mãe. Estaremos cá para ti, capitão», pode ler-se, na mensagem publicada pelo clube, na rede social Twitter.

Miguel Queiroz, internacional português de 31 anos, está ligado ao FC Porto desde 2013/14, tendo nos primeiros dois anos estado no projeto Dragon Force. Antes, tinha jogado no Barreirense e no Illiabum.