O FC Porto é o campeão nacional de hóquei em patins da época 2021/22. A equipa comandada pelo espanhol Ricardo Ares recebeu e venceu o Benfica por 3-2, esta quarta-feira, no quinto, último e decisivo jogo da final, no pavilhão Dragão Arena.

Depois de duas vitórias para cada lado que obrigaram ao quinto jogo, o FC Porto entrou praticamente a vencer. Aos 65 segundos de jogo, Gonçalo Alves fugiu da direita para a esquerda a meio-campo e aplicou uma forte “stickada” na bola para o 1-0 no marcador: a bola ainda sofreu um desvio no caminho para a baliza e traiu a ação do guarda-redes Pedro Henriques.

Com duas ausências de vulto, as do castigado Carlos Nicolía e do lesionado Lucas Ordóñez, o Benfica reagiu com um belo golo do espanhol Pol Manrubia, aos cinco minutos, para o 1-1. O jogador de 21 anos rodou de dentro para fora pela direita sobe Ezequiel Mena e rematou cruzado para o empate na partida.

Num jogo em que se viu mais rigor tático do que em grande parte dos quatro jogos anteriores da final, não houve grande espaço para transições rápidas, mas houve ainda mais um golo na primeira parte. Já as duas equipas tinham pedido «timeout» quando o francês Carlo Di Benedetto, aos 16 minutos, encontrou espaço na área e a bola colocada por Telmo Pinto para desviar para o 2-1.

Na segunda parte, não houve grandes ocasiões de golo até aos 41 minutos. O FC Porto ainda enviou uma bola ao ferro, mas foi Pablo Álvarez a ter, a nove minutos dos 50, a grande ocasião para o 2-2, mas não conseguiu enganar Xavi Malián no livre após a 10.ª falta dos azuis e brancos.

No entanto, os encarnados conseguiram mesmo igualar pouco depois, ao minuto 44, pelo argentino Pablo Álvarez, que desviou ao segundo poste uma bola colocada por Edu Lamas: o espanhol arrancou pela direita, trabalhou bem perante a pressão de Gonçalo Alves e assistiu o número sete para o 2-2.

A nova igualdade duraria, porém, poucos segundos, porque os encarnados cometeram a 10.ª falta logo a seguir e o português Gonçalo Alves, de livre, aplicou um remate pleno de potência e colocação para o 3-2 no marcador. Um autêntico bilhete para o título por parte do internacional luso, que bisou na partida.

Já depois de Reinaldo Garcia e de Pol Manrubia terem visto o cartão azul aos 37 minutos, Edu Lamas também o viu ao minuto 47 e o FC Porto podia ter feito, de livre, por Gonçalo Alves, o 4-2 no marcador, mas o guardião do Benfica manteve a diferença mínima. Os azuis e brancos tiveram superioridade numérica dois minutos, não aproveitaram – mérito também à coesão das águias – mas o resultado manteve-se favorável à equipa de Ricardo Ares até final, mesmo depois do cinco para quatro do Benfica nos últimos 35 segundos.

O FC Porto conquista o seu 24.º campeonato e descola precisamente do Benfica no palmarés: os encarnados mantêm os 23 títulos nacionais.

_

Jogo no Dragão Arena, Porto.

Árbitros: Joaquim Pinto, Pedro Figueiredo.

FC PORTO: Xavi Malián, Xavi Barroso, Ezequiel Mena, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves. Suplentes: Tiago Rodrigues, Telmo Pinto, Rafa, Carlos Ramos, Reinaldo Garcia. Treinador, Ricardo Ares.

BENFICA: Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Pablo Álvarez, Pol Manrubia. Suplentes: Rodrigo Vieira, Tiago Sanches, Zé Miranda, Poka, Gonçalo Pinto. Treinador, Nuno Resende.

Golos:

1-0, Gonçalo Alves (2m)

1-1, Pol Manrubia (5m)

2-1, Carlo Di Benedetto (16m)

2-2, Pablo Álvarez (44m)

3-2, Gonçalo Alves (45m)

Disciplina – cartão azul a: Reinaldo Garcia (37m), Pol Manrubia (37m), Edu Lamas (47m).