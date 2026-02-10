Xavi Malián estende a ligação contratual ao FC Porto. O guarda-redes da equipa de hóquei em patins vai continuar a defender as balizas do clube. Porém, os portistas não anunciaram a duração do novo contrato.

«Eu e a minha família não chegámos aqui portistas, mas vamos sair com o coração azul e branco», assegurou Malián num vídeo partilhado pelo clube.

Em dezembro passado, no Dragão Arena, o atleta de 36 anos foi distinguido com o prémio de Dragão de Ouro, entregue ao melhor atleta do universo de modalidades dentro do FC Porto.

Chegado ao clube em 2019/20, Malián conquistou ao serviço dos azuis e brancos uma Taça Intercontinental, uma Taça Continental e uma Liga dos Campeões, a nível internacional. Em Portugal, ganhou dois Campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Supertaça António Livramento e uma Elite Cup.