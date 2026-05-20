Hóquei em patins: FC Porto e Sporting defrontam-se por lugar na final
Dragões e leões apurados para as meias-finais do campeonato, tal como o Benfica
O FC Porto e o Sporting vão, tal como nas duas últimas épocas, disputar um lugar na final do campeonato de hóquei em patins, depois de, nesta quarta-feira – e tal como conseguiu o Benfica – se terem apurado para as meias-finais da prova.
No segundo jogo dos quartos de final, à melhor de três, o FC Porto venceu na visita à UD Oliveirense por 4-3 e garantiu o apuramento, depois de ter ganho por 7-1 em casa, no sábado, evitando assim a necessidade de um terceiro jogo. Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves bisaram para os dragões, João Souto fez hat-trick para a equipa de Oliveira de Azeméis.
O Sporting, depois de ter ganho na receção à AD Valongo no sábado, por 6-4, venceu fora de casa esta noite, por 4-1, com dois golos de Danilo Rampulla, um de Nolito Romero e um de Henrique Magalhães. Franco Pósito fez o golo da equipa da casa.
Já o Benfica garantiu o apuramento esta quarta-feira ao vencer na visita à AD Sanjoanense por 2-1, com golos de Pau Bargalló e Nil Roca. Alex Mount marcou o golo da equipa de São João da Madeira, a quem o Benfica já tinha ganho no sábado, por 10-1.
Os encarnados aguardam adversário nas meias-finais, que será o Óquei de Barcelos ou o HC Braga. No duelo minhoto, a equipa barcelense está em vantagem, graças à vitória por 7-4 no sábado. Na quinta-feira, há um HC Braga-Óquei Barcelos, que pode definir adversário dos encarnados caso os barcelenses se apurem.
O FC Porto é o atual campeão nacional, tendo conquistado o título nos dois últimos anos.