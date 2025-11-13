O FC Porto voltou a marcar passo no campeonato nacional de hóquei em patins, desta feita ao empatar fora com a Juventude Pacense a três golos.

Rafa deu vantagens aos azuis e brancos, que foram para o intervalo a vencer pela diferença mínima.

Logo no arranque da segunda parte, José Cancela fez o 1-1 para a equipa de Paços de Ferreira, que passou para a frente aos 10 minutos através do ex-FC Porto Zé Miguel. A reação dos portistas foi imediata e através do stick de Hélder Nunes.

A pouco mais de dois minutos do fim, José Cancela bisou e recolocou os pacenses na frente do marcador. Só que a 13 segundos do fim Pol Manrubia fez o 3-3 final, evitando assim a terceira derrota dos bicampeões nacionais em cinco jogos no campeonato.

Com este resultado, o FC Porto é sétimo classificado com sete pontos, menos oito do que o líder Benfica, que venceu todos os jogos até ao momento.

OUTROS RESULTADOS:

Benfica-Riba d'Ave, 7-2

SC Tomar-HC Turquel, 6-4

AD Sanjoanense-CD Póvoa, 5-1

AD Valongo-HC Braga, 4-5

RELACIONADOS
Hóquei: Benfica goleia e regressa à liderança isolada do campeonato