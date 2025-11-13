Hóquei: FC Porto evita derrota com golo a 13 segundos do fim
Campeões nacionais empataram com a Juventude Pacense e estão no sétimo lugar ao cabo de cinco jornadas
Campeões nacionais empataram com a Juventude Pacense e estão no sétimo lugar ao cabo de cinco jornadas
O FC Porto voltou a marcar passo no campeonato nacional de hóquei em patins, desta feita ao empatar fora com a Juventude Pacense a três golos.
Rafa deu vantagens aos azuis e brancos, que foram para o intervalo a vencer pela diferença mínima.
Logo no arranque da segunda parte, José Cancela fez o 1-1 para a equipa de Paços de Ferreira, que passou para a frente aos 10 minutos através do ex-FC Porto Zé Miguel. A reação dos portistas foi imediata e através do stick de Hélder Nunes.
A pouco mais de dois minutos do fim, José Cancela bisou e recolocou os pacenses na frente do marcador. Só que a 13 segundos do fim Pol Manrubia fez o 3-3 final, evitando assim a terceira derrota dos bicampeões nacionais em cinco jogos no campeonato.
Com este resultado, o FC Porto é sétimo classificado com sete pontos, menos oito do que o líder Benfica, que venceu todos os jogos até ao momento.
OUTROS RESULTADOS:
SC Tomar-HC Turquel, 6-4
AD Sanjoanense-CD Póvoa, 5-1
AD Valongo-HC Braga, 4-5