O FC Porto venceu na tarde deste domingo a UD Oliveirense em Oliveira de Azeméis (2-4) e o Sporting triunfou na receção ao Parede FC, por 9-6, nos dois duelos que encerraram a 24.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Com estes resultados, os dragões continuam isolados na liderança e o Sporting no segundo lugar. Os leões recebem, na próxima jornada, o terceiro classificado, o Benfica, no dérbi da ronda 25. O FC Porto recebe o Sp. Tomar, naquela que é a penúltima jornada da fase regular.

No sábado, Benfica, Sp. Tomar, Juventude de Viana, HC Turquel e Óquei Barcelos já tinham ganho os respetivos jogos.

RESULTADOS – 24.ª JORNADA:

Benfica-Paço de Arcos, 5-4

Sp. Tomar-AD Sanjoanense, 3-1

Juventude de Viana-SC Marinhense, 9-2

AD Valongo-HC Turquel, 5-6

HC Braga-Óquei Barcelos, 2-6

UD Oliveirense-FC Porto, 2-4

Sporting-Parede FC, 9-6

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 58 pontos

2.º: Sporting, 56

3.º: Benfica, 53

4.º: Óquei Barcelos, 52

5.º: UD Oliveirense, 50

6.º: AD Valongo, 39

7.º: Sp. Tomar, 39

8.º: HC Braga, 32

9.º: Paço de Arcos, 25

10.º: Juventude de Viana, 23

11.º: AD Sanjoanense, 16

12.º: HC Turquel, 15

13.º: Parede FC, 15

14.º: SC Marinhense, 13