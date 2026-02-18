Hóquei: líder Benfica arranca empate no Dragão e mantém invencibilidade
Grande segunda parte, com oito golos, ditou um 4-4 no marcador entre FC Porto e Benfica
Uma segunda parte de absoluta loucura nos 15 minutos finais ditou um empate a quatro golos entre FC Porto e Benfica, no Dragão Arena, no clássico da 16.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Os encarnados, que lideram o campeonato, continuam sem derrotas, numa noite que teve o treinador Francesco Farioli nas bancadas.
Os dragões estiveram perto de responder com vitória à eliminação caseira da Taça de Portugal no mesmo palco e ante o mesmo adversário, quatro dias antes (derrota por 3-2), mas um golo de Zé Miranda, a 53 segundos do fim, permitiu à equipa treinada por Edu Castro arrancar um ponto e manter a invencibilidade na prova.
Antes disso, Gonçalo Alves bisou para o FC Porto, depois de Carlo Di Benedetto abrir o marcador. O último golo portista foi apontado por Hélder Nunes. Pelo meio, o Benfica marcou por João Rodrigues (duas vezes) e Nil Roca, antes de Zé Miranda fechar as contas de um clássico que teve duas reviravoltas.
A primeira parte do clássico foi interessante, embora sem golos. Porém, não foi por falta de oportunidades, sobretudo junto da baliza de Pedro Henriques, que negou vários lances perigosos ao FC Porto. Do outro lado, Xavi Malián também teve trabalho – mas não tanto como o colega de posição – embora também tenha visto a bola bater no ferro da sua baliza, numa das melhores tentativas dos encarnados.
Segunda parte de loucos nos 15 minutos finais
Se a primeira parte não teve golos, a segunda também não os trouxe nos primeiros dez minutos. Mas tudo mudou no último quarto de hora.
Ao minuto 35, Carlo Di Benedetto fez o 1-0, assistido por Gonçalo Alves, na insistência após um penálti que Pedro Henriques defendeu ao compatriota.
Porém, o Benfica respondeu num ápice, aproveitando a superioridade numérica criada pelo cartão azul a Rafa. João Rodrigues, aos 36 e 37 minutos, colocou o Benfica na frente do marcador.
Depois, foi o FC Porto a aproveitar a situação de «power play» com o cartão azul a Zé Miranda. Gonçalo Alves fez o 2-2 aos 39 minutos numa jogada de insistência e, ao minuto 43, deu a volta ao marcador, de penálti.
Depois do 3-2 e com os cartões azuis a Manrubia e Gonçalo Pinto, a situação de 3x3 em jogadores de campo criou mais espaços… e trouxe mais golos ao clássico. Logo a seguir ao 3-2, o Benfica saiu para a frente e Zé Miranda assistiu Nil Roca para o 3-3 (44m).
O FC Porto ainda voltou para a frente do marcador com um golo de Hélder Nunes, num remate quase desde o meio-campo após um livre de Carlo Di Benedetto defendido por Pedro Henriques. Os dragões tiveram depois equipa completa e superioridade uma vez que Roberto Di Benedetto viu cartão azul. Porém, a equipa treinada por Paulo Freitas não tirou mais proveito dessa situação e o Benfica, recomposto para os últimos três minutos e meio, evitou a derrota com o golo de Zé Miranda já dentro do último minuto.
CLASSIFICAÇÃO:
1.º: Benfica, 44/16
2.º: Sporting, 39/16
3.º: OC Barcelos, 37/16
4.º: FC Porto, 33/16
5.º: HC Braga, 29/16
6.º: AD Valongo, 21/16
7.º: SC Tomar, 18/16
8.º: UD Oliveirense, 18/16
9.º: Juventude Pacense, 17/15
10.º: Riba d’Ave, 17/15
11.º: AD Sanjoanense, 16/16
12.º: HC Turquel, 15/16
13.º: CH Carvalhos, 10/16
14.º: CD Póvoa, 4/16
(em atualização)