O treinador sueco Magnus Andersson, cuja saída do FC Porto foi oficializada esta quarta-feira, recorreu à rede social Instagram para deixar uma primeira mensagem pública de despedida do clube, do qual leva «amor, alegria e sucessos», garantindo que, pelo menos no futuro breve, vai ficar pelo Porto.

«Obrigado por tantos anos maravilhosos, a todos os jogadores e adeptos do FC Porto. Vou levar sempre muito amor, alegria e sucessos comigo. Que tempo tivemos juntos. Agora vou descansar um pouco e espero recarregar baterias. Vou ficar no Porto e espero ver-vos aí», pode ler-se, na mensagem do técnico de 57 anos, que orientou o FC Porto durante cinco épocas, de 2018/19 a 2022/23.

Magnus Andersson conduziu o FC Porto a quatro títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal e duas Supertaças portuguesas.

No panorama europeu, em 2018/19, orientou a equipa até à Final Four da Taça EHF, que o FC Porto terminou na terceira posição, depois de perder a meia-final ante o Fuchse Berlin e de ter ganho na disputa pelo pódio ao TT Holstebro. Nas três épocas seguintes, qualificou o FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, competição na qual os dragões ficaram pela fase de grupos em 2022/23.

Foi ainda no período de Magnus Andersson no FC Porto que os azuis e brancos colocaram sucessivamente muitos jogadores que foram protagonistas na seleção nacional, que alcançou resultados históricos em Mundiais e Europeus e a ida aos Jogos Olímpicos em Tóquio.

Magnus tinha contrato até 2024, mas sai um ano antes em relação ao fim do vínculo, sendo que Carlos Resende está de volta ao comando técnico do FC Porto, o primeiro clube que treinou e do qual saiu em 2009.