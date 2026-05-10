O treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, Paulo Freitas, referiu que a «entrada forte» no jogo ante o Barcelona «fazia parte do plano» para conquistar a Liga dos Campeões. Os dragões ergueram o troféu este domingo, com uma vitória por 3-1, em Coimbra.

«A entrada forte no jogo fazia parte do plano de jogo. Sabíamos que havia muita qualidade do outro lado e sabíamos que existia a mesma vontade e ambição de poder conquistar o troféu. Tínhamos de entrar fortes e defensivamente ser muito rigorosos. Acho que foi uma primeira parte absolutamente fantástica do FC Porto e a segunda mais dividida, com muita qualidade do outro lado, em que tivemos capacidade de sofrimento e humildade, que fez parte do processo de conquistar este título que tanto queríamos», afirmou Paulo Freitas, em declarações aos jornalistas.

«Esta vitória significa um grande momento de satisfação e temos de festejar muito hoje, porque trabalhámos muito para isto acontecer, mas na terça-feira já voltamos ao trabalho. A equipa tem muita qualidade e acreditou sempre. Acabámos por atingir o nosso objetivo que era conquistar o troféu, que metemos no museu do FC Porto, e isso é que fica para a história», destacou.