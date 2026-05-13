Miguel Coelho renovou com a equipa feminina de voleibol do FC Porto até 2028. O técnico de 37 anos prolonga assim por mais duas épocas depois de conquistar a inédita dobradinha.

Chegou à Invicta em 2023 depois de quatro épocas ao serviço do Leixões, clube pelo qual conquistou duas Taças de Portugal.

Na presente época, pelos dragões, conquistou o segundo Campeonato para o FC Porto e a primeira Taça de Portugal do clube – perfazendo a primeira dobradinha da categoria.

Pelo FC Porto, Miguel Coelho já conquistou duas Ligas, uma Taça Ibérica e uma Taça de Portugal.