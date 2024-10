O Óquei de Barcelos conquistou este sábado pela quinta vez a Supertaça António Livramento, de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 3-2, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Finalista vencido na última edição da Taça de Portugal, a formação de Barcelos adiantou-se no marcador com um golo de Danilo Rampulla, aos 6 minutos, mas o FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça, deu a volta com tentos de Carlo di Benedetto (8) e Rafa Costa (14,).

Ao intervalo os dragões venciam por 2-1.

Na segunda parte, o Óquei de Barcelos respondeu e marcou por duas vezes, por Miguel Rocha (32 minutos) e Pedro Silva (48), garantindo a conquista do troféu pela quinta vez.

O FC Porto continua a liderar o ranking da prova, com 23 títulos.