[artigo atualizado]



O Sporting ganhou o jogo 5 da final e é o novo campeão nacional de basquetebol. Os leões já não erguiam o troféu há 39 anos, até porque suspenderam a modalidade durante 24 épocas. Numa grande partida de basquetebol, o Sporting derrotou o FC Porto por um ponto de diferença: 86-85.



Foi até ao último cesto. A 2m15s do final, o FC Porto tinha uma vantagem de seis pontos e parecia em condições ótimas para ganhar no Pavilhão João Rocha. Apoiado no excelente Travante Williams, o Sporting foi-se mantendo na discussão e a 40 segundos do fim reduziu a distância para um ponto (83-84), como pode ver no LIVE feito pelo Maisfutebol.



Depois, os leões beneficiaram de erros difíceis de compreender da parte do FC Porto. Jalen Riley falhou um lançamento livre, os leões chegaram ao 85-85 e havia seis segundos para jogar, e posse de bola do FC Porto.





Os dragões atrapalharam-se, a bola chegou ao excelente Garrett Nevels (29 pontos marcados) e o lançamento já foi feito em desequilíbrio. No ressalto, a equipa de arbitragem marcou falta sobre Micah Downs e o norte-americano do Sporting foi para a linha de lance livre.



Bastou um cesto para a festa começar. O Sporting já não era campeão nacional de basquetebol desde 1982! Depois do apito final, aconteceu um lamentável incidente: de cabeça perdida, Garrett Nevels partiu o troféu de campeão nacional que estava exposto numa mesa.