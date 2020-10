O Sporting conquistou, esta quinta-feira, a edição 2019/2020 da Taça de Portugal em basquetebol, após a vitória por 87-78 sobre o FC Porto, na final realizada no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

É o primeiro título dos leões desde a reativação do basquetebol, que aconteceu precisamente na época que agora termina. É a sexta Taça do currículo do clube, a primeira desde 1980.

Os leões entraram a marcar, mas foi o FC Porto a assumir a vantagem no marcador desde os instantes iniciais, chegando ao final do primeiro período a vencer por 27-24.

A equipa orientada por Moncho López manteve sempre a dianteira no placard no segundo período. Apesar de ter perdido o parcial (17-18), chegou ao intervalo a vencer, mas já com aproximação leonina no marcador (44-42).

Na entrada para os últimos 20 minutos, os comandados de Luís Magalhães conseguiram finalmente igualar as contas a 44 pontos. Após alguma alternância no marcador, um parcial de 8-0 valeu a reviravolta definitiva dos verde e brancos (de 51-50 para 51-58). O terceiro período, com um parcial de 9-18, chegou com o 53-60 no marcador a favor do Sporting.

Certo é que essa vantagem nunca mais fugiu aos lisboetas, que chegaram a estar a vencer por 12 pontos de diferença (64-76), aos 36 minutos de jogo. O parcial final voltou a ser favorável ao Sporting, 27-25, que confirmou o título.

O Sporting sucede precisamente ao FC Porto, que conquistara o troféu em 2019, ante a UD Oliveirense.