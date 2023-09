O português Diogo Branquinho, jogador do FC Porto, figura no sete ideal da 2.ª jornada da Liga dos Campeões, anunciou a EHF, esta sexta-feira.

Com seis golos em oito remates, Branquinho foi importante para a vitória dos azuis e brancos na visita à Eslovénia, ante o Celje (29-30), na quarta-feira.

O guarda-redes Emil Nielson (Barcelona), o lateral-esquerdo Goran Johannessen (Kolstad), o central Morten Olsen (GOG), o lateral-direito Dika Mem (Barcelona), o ponta-direita Mikita Vailupau (Veszprém) e o pivô Nicolas Tournat (Kielce) são os restantes jogadores que compõem o sete ideal da ronda.

O FC Porto teve ainda o guarda-redes Nikola Mitrevski entre os autores das cinco melhores defesas da jornada. Os restantes foram Tomas Mrkva (Kiel), Marko Kizikj (Eurofarm Pelister), Rok Zaponsek (Celje) e Emil Nielsen (Barcelona).

Com duas jornadas disputadas, o FC Porto segue no quarto lugar do grupo B, com quatro pontos, os mesmos das três equipas acima, Barcelona, Veszprém e GOG. Já Celje, Wisla Plock, Montpellier e Magdeburg ainda não pontuaram.