Voleibol feminino: FC Porto sagra-se campeão nacional e conquista dobradinha
Vitória sobre o Sp. Braga consagra título portista
O FC Porto sagrou-se este domingo campeão português feminino de voleibol, depois de vencer em casa do Sporting de Braga, por 3-0, no quarto encontro da final. Ficou 3-1 em vitórias.
Depois de ter vencido os dois encontros em casa e ter sido derrotado na primeira visita a Braga, a equipa 'azul e branca' garantiu o quinto título em seis anos, com um triunfo pelos parciais de 25-20, 27-25 e 25-22.
O FC Porto somou o seu segundo título em nome próprio, depois de ter vencido outros três na parceria com a Academia José Moreira, com o Leixões a ser o clube mais vezes campeão, com 18 troféus, mais 10 do que o Benfica.
A equipa treinada por Miguel Coelho juntou a vitória na Liga feminina à Taça de Portugal, conquistada no passado mês de março, em Albufeira.