[artigo atualizado]



A Federação de Andebol de Portugal (FAP) decidiu não atribuir o título de campeão nacional relativo à época 2019/20 e as reações do jogadores do FC Porto foram duras.

Os dragões comandavam a liga com mais dois pontos do que o Sporting e pretendiam o reconhecimento oficial pelo domínio que demonstraram na prova.

Alfredo Quintana, guarda-redes e um dos nomes mais influentes dos portistas, fala mesmo em «falta de coragem» e «desprezo» pelo trabalho desenvolvido pelos azuis e brancos.

Os dragões foram indicados pela FAP para representar Portugal na Liga dos Campeões.

Rui Silva e Diogo Branquinho foram outros dos andebolistas que se manifestaram nas redes sociais.