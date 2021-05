Yahima Ramirez revelou esta quarta-feira que a Federação Portuguesa de Judo [FPJ] a retirou do projeto olímpico para os Jogos de Tóquio, este verão.

Em declarações à Lusa, a atleta de 41 anos, que participou nos Jogos de 2012, em Londres, explicou o litígio que tem com a FPJ, com uma acusação ao presidente da instituição, Jorge Fernandes.

«Em 23 dezembro [no final de um estágio em Coimbra], o presidente disse-me que não só deixava de integrar a seleção, como não competia mais, mesmo que eu própria pagasse do meu bolso as participações», afirmou a judoca, dizendo que tinha critérios desportivos para se manter no projeto olímpico até ao final da qualificação.

Já Jorge Fernandes justificou, também à Lusa, a ausência de Ramirez devido à ausência de resultados: «A partir do momento em que não tem condições para competir a esse nível, não faz sentido ser convocada. Posso dar o exemplo, de que temos miúdas que deixámos de fora para os Europeus de Lisboa, porque só podiam estar nove [nas categorias femininas].»

«O Cristiano Ronaldo também haverá o dia em que deixará de ser convocado», acrescentou Jorge Fernandes, argumentando que os «lugares não são vitalícios» e exigem resultados.

Yahima diz que falou com o Comité Olímpico de Portugal quando foi confrontada com este afastamento.

«Normalmente, um atleta, em determinada fase, decide pôr um fim à sua carreira, o que projetei para o final deste ciclo olímpico, no entanto, a federação, sabendo deste meu sonho, privou-me desse direito», atirou.