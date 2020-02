Félix Auger-Aliassime está confirmado para a edição de 2020 do Estoril Open.

O tenista canadiano, de 19 anos, é o melhor teenager do mundo e o mais jovem desde Rafael Nadal a entrar para o top-200.

Félix Auger-Aliassime está no 21.º lugar do ranking ATP e em 2019, ano em que escalou até ao 17.º posto da hierarquia, atingiu três finais do circuito profissional.

O canadiano é o segundo tenista confirmado na próxima edição que decorre no Clube de Ténis do Estoril entre 25 de abril e 3 de maio, depois de João Sousa.