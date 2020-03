Fernando Gaviria, ciclista que é colega dos portugueses Rui Costa e dos irmãos Ivo e Rui Oliveira na Team Emirates, confirmou ter sido infetado com o novo coronavírus.

Num vídeo gravado num hospital, onde está isolado, o corredor colombiano, um dos melhores sprinters do pelotão internacional, disse sentir-se bem.

Recorde-se que a Team Emirates anunciou na semana passada a retirada das competições de ciclismo por tempo indeterminado.

to all our fans and friends across the World: “Thanks to the team and all the health specialists here in UAE - I'm okay and I'm feeling good."