Já há data para o duelo europeu entre as equipas de basquetebol do Benfica e do Sporting relativo ao grupo K da FIBA Europa Cup que tinha ficado adiado devido a casos de Covid-19.

O jogo que estava inicialmente marcado para a próxima terça-feira foi agora agendado para as 21h00 do dia 19 de janeiro.

Já os jogos do Benfica do campeonato com Sporting (dia 15) e com o FC Porto (dia 19) foram adiados para uma data a definir devido à situação de isolamento decretada pelas autoridades de saúde à equipa da Luz.