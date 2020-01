O Benfica venceu os belgas do Spirou Basket por 85-78, em jogo da quarta jornada do grupo I da FIBA Europe Cup.



Os encarnados, que já tinham vencido na Luz por 89-62, comandaram a partida e chegaram ao intervalo com 43-41. No final do terceiro parcial, as águias tinham apenas vantagem de um ponto e no fim obtiveram a maior diferença, com sete pontos de avanço.



Anthony Ireland, com 19 pontos, Anthony Hiliard e Fábio Lima, ambos com 18, foram os melhores marcadores do Benfica, que não pode contar com Tomás Barroso, Micah Downs, Betinho e Coleman.

Os alemães do Medi Bayreuth e o Benfica comandam com sete pontos, seguidos dos dinamarqueses do Bakken Bears com seis e do Spirou, ainda sem triunfos, com quatro.



O Benfica segue em igualdade pontual com o Bayreuth no primeiro lugar.