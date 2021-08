A seleção portuguesa de basquetebol bateu esta terça-feira o Luxemburgo por 80-74, na quinta jornada do grupo C da segunda fase de pré-qualificação para o Mundial FIBA de 2023.

Em fase que está a decorrer em Matosinhos, a seleção portuguesa tinha falhado a primeira oportunidade de apuramento na segunda-feira, quando perdeu com a Suécia (79-60), mas, à segunda, não falhou, tendo hoje superado o conjunto luxemburguês.

Com este resultado, Portugal garante a passagem à fase de grupos da qualificação. Para o sorteio desta ronda, a seleção nacional está integrada no último pote, o 8, onde estão as equipas com os rankings mais baixos.