A ala da equipa de futsal feminino do Benfica, Ana Sofia Gonçalves, mais conhecida por Fifó, assinou um golaço na vitória do Benfica ante o Quinta dos Lombos, no sábado, em jogo da segunda jornada da fase de apuramento de campeão nacional.

A jogadora de 19 anos, na cobrança de um livre de dez metros, picou a bola sobre a guardiã da equipa de Cascais, no triunfo por 6-3.

LEIA MAIS: a reportagem do Maisfutebol com Fifó, a máquina de golos

Com 12 jornadas por disputar, o Benfica lidera com seis pontos, tantos quanto Vermoim e Santa Luzia. O Sporting tem três, enquanto Novasemente, Nun’Álvares, Quinta dos Lombos e Arneiros ainda não pontuaram.