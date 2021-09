O italiano Filippo Ganna revalidou este domingo o título mundial do contrarrelógio, no primeiro dia do Campeonato do Mundo de ciclismo de estrada, a decorrer na Flandres, batendo dois belgas na luta pelo título.

Ganna, de 25 anos, somou o sexto título mundial da carreira - quatro na pista e dois na estrada - ao cumprir os 43,3 quilómetros entre Knokke e Bruges em 47,47 minutos, seis segundos mais rápido do que Wout van Aert, segundo, e 44 segundos mais rápido do que Remco Evenepoel.

Nelson Oliveira foi o melhor português, na 13.ª posição, a 1,55 minutos, enquanto Rafael Reis foi 30.º, a 3,35, entre 55 participantes que concluíram o exercício.