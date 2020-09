O italiano Filippo Ganna sagrou-se esta sexta-feira campeão mundial de contrarrelógio individual, nos Mundiais de ciclismo de estrada, que se realizam em Imola, Itália.

O português Nelson Oliveira ficou no 11.º lugar.

Ganna fez os 31,7 quilómetros em 35.54 minutos, ficando à frente 26 segundos do belga Wout van Aert, o segundo classificado, e 29 segundos à frente de Stefan Kung, terceiro.

O ciclista da INEOS conseguiu assim o primeiro título mundial no ‘crono’ para a Itália. «É um sonho, estou muito feliz. Na chegada, tive muito apoio do carro, deixo um agradecimento a toda a seleção e também à INEOS. (...) Não tenho palavras. Ganhei quatro camisolas ‘arco íris' a pista e agora é a primeira no contrarrelógio, vou celebrar isto com a família», disse, citado pela Lusa.