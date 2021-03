O Sporting dominou por completo e venceu a sexta edição da Taça da Liga, vencendo o Benfica na final por 6-2.

Os leões conseguiram suster um maior domínio das águias nos primeiros minutos, o guarda-redes Guitta fez algumas defesas vistosas, e partiram daí para o triunfo.

Merlim inaugurou o marcador aos 7 minutos e Rocha fez o segundo aos 19m, resultado que se registava ao intervalo.

A entrada da segunda parte foi decisiva para o desfecho fa final. Logo no primeiro minuto, Zicky Té ampliou para 3-0 e fez depois a assistência para Pauleta apontar o 4-0 dois minutos depois.

O mesmo Zicky Té fez ainda o 5-0 para o Sporting a pouco mais de três minutos do fim da final e o Benfica reduziu para 5-1 logo a seguir, bisando pouco depois para fazer o 5-2.

Contudo, um erro do guarda-redes do Benfica André Correia a pouco mais de 30 segundos do fim, permitiu ao capitão João Matos fechar o rsultado.

A equipa de Nuno Dias conquista assim a terceira Taça da Liga em seis edições, pondo fim a três conquistas consecutivas do Benfica.