O Benfica conquistou este domingo o título de campeão de voleibol, depois de vencer o Fonte Bastardo, nos Açores, pelos parciais de 3-0. A formação encarnada venceu assim esta final ao fim de apenas três jogos, com três vitórias seguidas (e sem ceder qualquer parcial).

O Benfica começou por vencer no Pavilhão da Luz o Fonte Bastardo por 3-0, no primeiro jogo da final, repetiu o resultado na sexta-feira nos Açores, no segundo, e repetiu o resultado este domingo, com os parciais de 27-25, 25-19 e 26-24.

A equipa benfiquista é assim um campeão sem discussão, ela que afastou o Sporting na meia-final. O Benfica, refira-se revalidou o título que tinham conquistado em 2018-19, uma vez que na época passada o campeonato foi cancelado devido à covid-19.