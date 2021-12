Benfica e Sporting entraram na segunda fase do campeonato nacional de voleibol a somar três pontos.

As águias venceram a Académica de Espinho por 3-0, com os parciais de 25-19, 25-17 e 25-19.

Os leões derrotaram o Castêlo da Maia, também por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-16 e 25-17.

A Fonte do Bastardo venceu o Sporting de Espinho por 3-2 (25-20, 15-25, 23-25, 25-11, 15-10), e esse foi também o volume do triunfo do Leixões sobre o Esmoriz (25-23, 16-25, 25-17, 21-25, 15-10).