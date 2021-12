O Benfica venceu este sábado no terreno do V. Guimarães por 3-0 e encerrou a primeira volta da fase regular do campeonato de voleibol só com vitórias: são treze jogos e treze triunfos consecutivos para os encarnados.

Em Guimarães, o Benfica ganhou em apenas três sets, com os parciais de 13-25, 22-25, 20-25, mantendo desta forma a liderança com um ponto de vantagem sobre o Fonte Bastardo, que em treze jornadas soma doze triunfos.

Resultados deste sábado:

Académica de Espinho - Sporting de Espinho, 3-2

V. Guimarães – Benfica, 0-3

São Mamede - VC Viana, 0-3

Castêlo da Maia – Esmoriz, 2-3

Leixões - Clube K, 3-0

Santo Tirso - Sporting das Caldas, 3-2

Classificação:

1. Benfica 13 jogos, 13 vitórias, 37 pontos

2. Fonte Bastardo 13, 12, 36

3. Sporting 13, 10, 30

4. Académica Espinho 13, 9, 27

5. Esmoriz 13, 9, 25

6. Leixões 13, 8, 25

7. Sporting Espinho 13, 7, 20

8. Castêlo Maia 13, 5, 18

---------------------------------------------------------

9. Vitória Guimarães 13, 4, 16

10. Sporting Caldas 13, 4, 12

11. São Mamede 13, 4, 9

12. VC Viana 13, 3, 9

13. Santo Tirso 13, 3, 9

14. Clube K 13, 0, 0