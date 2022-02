O Benfica salvou quatro «match points», bateu a Fonte do Bastardo por 3-2 na «negra» e saltou para a liderança da segunda fase da série A do campeonato nacional.



No Pavilhão da Luz, a Fonte do Bastardo entrou melhor e triunfou por 18-25. Os encarnados melhoraram no segundo parcial e conseguiram igualar: 25-17.



As águias venceram o terceiro parcial por 25-17 e conseguiram virar o resultado a seu favor. O Benfica esteve mais forte no quarto set e chegou a ter quatro pontos de vantagem. No entanto, a Fonte do Bastardo recuperou e ganhou por 25-22, forçando a «negra».



No último e decisivo set, Benfica salvou quatro match points e a partir dos 18-18 passou para a frente, triunfando por 20-18.

O Benfica lidera enquanto a Fonte do Bastardo é segunda classificada.