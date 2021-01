O Benfica sofreu esta quarta-feira a primeira derrota em competições nacionais esta temporada, ao perder nos Açores com a Fonte do Bastardo por 3-1 em partida em atraso a contar para a 4.ª jornada da Série dos Primeiros.

Os encarnados ainda venceram o primeiro set por 25-21, mas perderam os três seguintes: 27-25, 25-19 e 25-20.

Apesar da derrota, o Benfica continua no primeiro lugar, mas a equipa da Ilha Terceira está agora na perseguição com menos três pontos e um jogo dos que as águias.