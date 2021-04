Depois do triunfo por 3-0 na Luz no jogo 1 da final do campeonato nacional de voleibol, o Benfica voltou a impor-se de forma clara diante da Fonte do Bastardo.

Nesta sexta-feira, na Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores), a equipa de Marcel Matz venceu outra vez por 3-0, com os parciais de 25-19, 25-17 e 25-20.

Significa isto que o Benfica está a uma vitória de revalidar o título de campeão conquistado em 2018/19. Recorde-se que na época passada o título não foi atribuído devido à interrupção da prova por causa da pandemia.

O terceiro jogo da final está agendado para domingo à tarde, também nos Açores.