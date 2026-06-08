Kimi Antonelli tem apenas 19 anos, mas já se tornou rotina vê-lo vencer Grandes Prémios de Fórmula 1. Com mais um triunfo no atribulado GP do Mónaco, o italiano da Mercedes isola-se numa lista bastante restrita.

Apenas ele e Max Verstappen somam vitórias na competição aos 19 anos.

O quatro vezes campeão do Mundo estreou-se na F1 em 2015, na altura pela Toro Rosso, com apenas 17 anos. É ainda o mais jovem de sempre a estrear-se na competição, já que Kimi fê-lo com 18.

Max venceu a primeira corrida na segunda temporada, ano em que foi promovido à Red Bull Racing. Foi precisamente há dez anos, no Grande Prémio de Barcelona de 2016. Na altura tinha 18 anos, superando novamente Kimi Antonelli.

Mas, afinal, onde é que o italiano supera Verstappen? No número de vitórias.

Aos 19 anos, o neerlandês tinha apenas vencido um GP. Com a mesma idade, Antonelli já venceu... cinco! Ainda por cima de forma consecutiva.

O piloto natural de Bolonha estreou-se na Fórmula 1 aos 18 anos logo pela Mercedes. E, tal como Verstappen, foi na segunda temporada que venceu o primeiro GP da carreira – na altura o da China, a 15 de março de 2026.

Desde aí só tem dado Kimi – venceu também no Japão, em Miami, no Canadá e agora no Mónaco. Já era o primeiro piloto a vencer duas corridas seguidas aos 19 anos. Escusado será referir relativamente a cinco seguidas.

Há ainda outro fator que Antonelli supera Verstappen: pole positions. O neerlandês conseguiu a primeira na Hungria em 2019 – na altura na quinta época com 21 anos. Kimi, aos 19, já conseguiu quatro pole positions – todas na presente temporada.

No que toca à corrida de Mónaco, Antonelli conseguiu ainda a faceta de se tornar o mais novo a fazer um Grand Chelem – termo usado para definir «corrida perfeita»: fazer a pole, liderar a corrida toda e conseguir ainda a volta mais rápida.

Antes dele, o piloto mais novo a conseguir isso tinha sido precisamente Max Verstappen, aos 23 anos no GP da Áustria de 2021.

Há ainda nomes fortes da modalidade que não entram nesta conversa de «adolescentes» que brilharam na Fórmula 1.

Ayrton Senna, brasileiro três vezes campeão do Mundo, estreou-se na F1 com 24 anos, em 1984. Michael Schumacher, alemão sete vezes campeão do Mundo, fez a estreia com 22 anos, em 1991. Já Lewis Hamilton, britânico que também conta com sete títulos Mundiais, estreou-se também aos 22 anos, em 2007.

Importa ainda sublinhar que Kimi Antonelli lidera o campeonato de pilotos, aos 19 anos, com larga vantagem para o segundo classificado, Hamilton.