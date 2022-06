Bernie Ecclestone é uma das personalidades mais controversas da Fórmula 1 e está novamente no centro das atenções após as suas últimas declarações.

Apesar que se disputar o Grande Prémio de Silverstone no próximo fim-de-semana, o antigo patrão da Fórmula 1 não abordou o tema e decidiu comentar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em entrevista ao programa Good Morning Britain.

«Receberia uma bala por Putin. Ele está a fazer que acha certo para a Rússia. Infelizmente, é como muitos empreendedores, como eu, que cometem erros de vez em quando», afirmou o britânico de 91 anos.

Ecclestone não hesitou em criticar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, a quem acusa de não se esforçar para evitar este ataque: «A outra pessoa na Ucrânia, costumava ser um comediante e acho que ele parece querer continuar nessa profissão.»

A Fórmula 1 já veio condenar as afirmações de Bernie Ecclestone, demarcando-se de «opiniões pessoais que contrastam com os valores modernos do nosso desporto».

